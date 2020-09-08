Глава МВФ оценила ситуацию в мировой экономике

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Глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе выступления на виртуальной министерской встрече, посвящённой теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после неё, оценила ситуацию в мировой экономике.
Глава МВФ оценила ситуацию в мировой экономике
  • Reuters

«С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике», — цитирует РИА Новости Георгиеву.

Она отметила, что «ряд развитых экономик чувствуют себя в некоторой степени не так плохо».

«Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что -6%, -8%, -10% — это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали», — заявила она.

Глава МВФ сообщила, что Китай «пошёл на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось».

Она отметила, что «только министерства финансов стран G20 приняли фискальные меры на $11 трлн, а центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик».

«Мы, МВФ, стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период — поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ», — заявила Георгиева.

В начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики.

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