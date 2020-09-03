Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.

«Коронавирус пока продолжает влиять на нашу жизнь, и уже понятно, что он оставит долгосрочные последствия. Поменялось поведение предприятий, граждан — всё это, конечно, будет влиять и на банковский бизнес», — цитирует ТАСС Набиуллину, которая приняла участие во II съезде Ассоциации банков России.

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