Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.

«Коронавирус пока продолжает влиять на нашу жизнь, и уже понятно, что он оставит долгосрочные последствия. Поменялось поведение предприятий, граждан — всё это, конечно, будет влиять и на банковский бизнес», — цитирует ТАСС Набиуллину, которая приняла участие во II съезде Ассоциации банков России.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин прокомментировал уровень занятости в России.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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