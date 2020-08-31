Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

Уже в 2021 году Россия сможет вернуться к докризисным уровням занятости, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Я считаю, что уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням — и по занятости, и по выпуску», — цитирует РИА Новости слова Орешкина на форуме «Территория смыслов».

По его словам, осенью начнётся фаза восстановления, которую будет важно поддержать.

Он также отметил, что ситуация на российском рынке стабилизировалась.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн.