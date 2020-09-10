В Кремле оценили планы Саакашвили вернуться в Грузию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться в грузинскую политику.
В Кремле оценили планы Саакашвили вернуться в Грузию
  • РИА Новости

В ходе общения с региональными журналистами Песков отметил, что у России, по сути, отсутствуют отношения с Грузией. 

«Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии», — приводит его слова РИА Новости. 

По словам Пескова, народы России и Грузии до сих пор ощущают эти последствия. 

Песков считает, что главное — чтобы Саакашвили «снова дров не наломал в своей Грузии».

«Что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может», — отметил представитель Кремля.

В конце августа Саакашвили, занимающий пост главы исполнительного комитета реформ Украины, сообщил, что принял решение вернуться в Грузию.

7 сентября лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе заявил, что политсила выдвинула Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

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