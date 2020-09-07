Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьера Грузии

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Председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что политсила выдвинула бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.
Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьера Грузии
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Вашадзе сделал на брифинге.

«Единое национальное движение» и все партии, входящие в оппозиционное объединение, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», — сказал он.

В конце августа Саакашвили, который в настоящий момент занимает пост главы исполнительного комитета реформ Украины, сообщил, что принял решение вернуться в Грузию.

В июле он также заявлял, что у него «большие планы и по Украине, и по Грузии».

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