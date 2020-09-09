Песков прокомментировал сообщения об исчезновении людей в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность. В Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация белорусскими властями будет предоставлена.
Песков прокомментировал сообщения об исчезновении людей в Белоруссии
  • РИА Новости

«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность», — заявил Песков.

Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что «в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена».

9 сентября члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максима Знака задержали в Минске.

Ранее Песков заявил, что Кремль не располагает детальной информацией о местонахождении члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, рассчитывает на разъяснения.

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