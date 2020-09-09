Песков прокомментировал сообщения об исчезновении людей в Белоруссии
- РИА Новости
«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность», — заявил Песков.
Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что «в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена».
9 сентября члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максима Знака задержали в Минске.
Ранее Песков заявил, что Кремль не располагает детальной информацией о местонахождении члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, рассчитывает на разъяснения.