КС оппозиции Белоруссии заявил о задержании Знака

Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака задержали по уголовному делу о призывах к захвату власти.

«Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет», — приводит РИА Новости сообщение КС.

Отмечается, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Уточняется, что в квартире Знака ведётся обыск.

Ранее сообщалось, что в ООН обеспокоены сообщениями о давлении на оппозицию Белоруссии.