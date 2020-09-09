КС оппозиции Белоруссии заявил о задержании Знака

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Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака задержали по уголовному делу о призывах к захвату власти.
КС оппозиции Белоруссии заявил о задержании Знака
  • Reuters

«Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет», — приводит РИА Новости сообщение КС.

Отмечается, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». 

Уточняется, что в квартире Знака ведётся обыск.

Ранее сообщалось, что в ООН обеспокоены сообщениями о давлении на оппозицию Белоруссии.

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