КС оппозиции Белоруссии заявил о задержании Знака
- Reuters
«Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет», — приводит РИА Новости сообщение КС.
Отмечается, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
Уточняется, что в квартире Знака ведётся обыск.
Ранее сообщалось, что в ООН обеспокоены сообщениями о давлении на оппозицию Белоруссии.