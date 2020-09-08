В ООН обеспокоены сообщениями о давлении на оппозицию Белоруссии
- Reuters
«Недавние задержания, неоднократное применение силы против мирных протестующих, как и сообщения об оказании давления на активистов оппозиции вызывают очень серьёзную озабоченность у нас и у Генерального секретаря», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Дюжаррик, у белорусского народа «должна быть возможность реализовать свои политические и конституционные права мирно, в демократической атмосфере».
По его словам, ситуация должна быть разрешена посредством инклюзивного диалога между белорусами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с задержанием члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.