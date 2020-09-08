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В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

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Кремль не располагает детальной информацией о местонахождении члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, рассчитывает на разъяснения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Журналисты задали ему вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в Белоруссии, «можно сказать, похищаются люди», как заявляют оппозиционеры.

«Конечно, похищение людей — это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация», — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля выразил надежду, что ситуация будет прояснена.

«И мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», — добавил он.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле не готовы признать наличие политзаключённых в Белоруссии: с каждым случаем надо разбираться отдельно.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же, вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», — подчеркнул он, комментируя призывы освободить политзаключённых в Белоруссии.

7 сентября появилась информация об исчезновении Марии Колесниковой. В ГУВД Минска заявили, что проверяют данные.

На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой.

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