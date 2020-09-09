Тихановская записала обращение к гражданам России

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к гражданам России, в котором назвала народы двух стран братскими.
Тихановская записала обращение к гражданам России
  • Reuters

«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

По её словам, в информационном поле вокруг Белоруссии действует «российская пропаганда». При этом она не указала, в чём именно это выражается.

Тихановская отметила, что к выборам белорусский лидер Александр Лукашенко подошёл «без шансов на переизбрание» и «реальной поддержки».

«Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами», — добавила она.

Кроме того, она подчеркнула, что действия оппозиции Белоруссии никогда не были и не будут направлены против России.

По её словам, у народа Белоруссии три требования: «уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов», а также «освобождение всех политзаключённых и расследование преступлений, совершённых властями против белорусского народа».

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами», — сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявляла, что она открыта для общения с властями России.

Кроме того, она отмечала готовность оппозиции рассматривать Россию как посредника, если ситуацию в Белоруссии не получится разрешить без международной помощи.

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