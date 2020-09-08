Задержанные Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что у представителей координационного совета (КС) оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова имеется вид на жительство на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал белорусского ведомства.

«Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины. На данный момент с ними проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство на Украине», — говорится в заявлении.

Ранее в белорусском Госпогранкомитете подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну и въехали на территорию Украины.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.