ЕС осудил задержания в Белоруссии «по политическим мотивам»

ЕС осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает освобождения задержанных. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Мы решительно осуждаем непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента», — говорится в заявлении.

По словам Борреля, ЕС ожидает, что Минск обеспечит немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам до и после «фальсифицированных президентских выборов 9 августа».

Кроме того, он подчеркнул, что ЕС введёт санкции против лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что белорусского лидера Александра Лукашенко неоднократно призывали вступить в диалог со всеми «национальными силами», однако происходит «волна репрессий».

По его словам, если Лукашенко не изменит курс, «ЕС отреагирует».

6 сентября Боррель, говоря о протестах в Белоруссии, заявил, что республика нуждается в национальном диалоге.