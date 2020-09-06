Боррель призвал начать национальный диалог в Белоруссии

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя протесты в Белоруссии, заявил, что республика нуждается в национальном диалоге.
Боррель призвал начать национальный диалог в Белоруссии
  • © REUTERS/Johanna Geron

«В очередной раз впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И всё это несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны белорусских властей. Необходим инклюзивный национальный диалог», — написал он в Twitter.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста 6 сентября задержаны сотни человек.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев оценил протесты в стране.

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