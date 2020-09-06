Боррель призвал начать национальный диалог в Белоруссии
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«В очередной раз впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И всё это несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны белорусских властей. Необходим инклюзивный национальный диалог», — написал он в Twitter.
Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста 6 сентября задержаны сотни человек.
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев оценил протесты в стране.