Боррель призвал начать национальный диалог в Белоруссии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя протесты в Белоруссии, заявил, что республика нуждается в национальном диалоге.

«В очередной раз впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И всё это несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны белорусских властей. Необходим инклюзивный национальный диалог», — написал он в Twitter.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста 6 сентября задержаны сотни человек.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев оценил протесты в стране.