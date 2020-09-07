Берлин обеспокоен данными об исчезновении Колесниковой в Белоруссии
- Reuters
«Мы сильно обеспокоены ситуацией с госпожой Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключённых в Белоруссии», — сказал министр.
Он отметил, что продолжающиеся «задержания и репрессии» неприемлемы.
Кроме того, Маас подчеркнул, что белорусского лидера Александра Лукашенко неоднократно призывали вступить в диалог со всеми «национальными силами», однако происходит обратное.
«На готовую к диалогу оппозицию опускается одна волна репрессий за другой. Это неверное направление», — добавил глава МИД.
По его словам, если Лукашенко не изменит курс, «ЕС отреагирует».
Ранее штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что белорусская милиция приняла заявление родственников Колесниковой о её исчезновении.