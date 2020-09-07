Берлин обеспокоен данными об исчезновении Колесниковой в Белоруссии

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Германия обеспокоена ситуацией вокруг члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, которую, как сообщалось, задержали и увезли в неизвестном направлении. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild.
Берлин обеспокоен данными об исчезновении Колесниковой в Белоруссии
  • Reuters

«Мы сильно обеспокоены ситуацией с госпожой Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключённых в Белоруссии», — сказал министр.

Он отметил, что продолжающиеся «задержания и репрессии» неприемлемы.

Кроме того, Маас подчеркнул, что белорусского лидера Александра Лукашенко неоднократно призывали вступить в диалог со всеми «национальными силами», однако происходит обратное.

«На готовую к диалогу оппозицию опускается одна волна репрессий за другой. Это неверное направление», — добавил глава МИД.

По его словам, если Лукашенко не изменит курс, «ЕС отреагирует».

Ранее штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что белорусская милиция приняла заявление родственников Колесниковой о её исчезновении.

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