Зеленский заявил о едином с ЕС подходе к оценке ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил об общности подходов Киева и Евросоюза к оценке ситуации в Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-службы украинского лидера.

«Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями относительно развития ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса», — говорится в пресс-релизе.

Во время разговора также обсуждалась ситуация в Донбассе и подготовка к проведению переговоров в нормандском формате.

В конце августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

В Минске отметили, что такое решение наносит ущерб двусторонним отношениям и свидетельствует о координации официальной позиции Киева с политическим руководством ЕС и США.