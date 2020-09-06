В Азербайджане число выявленных случаев коронавируса превысило 37 тысяч

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Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане достигло 37 329. Об этом сообщили в оперштабе при правительстве республики.
В Азербайджане число выявленных случаев коронавируса превысило 37 тысяч
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В Азербайджане выявлено ещё 137 случаев заболевания коронавирусом, 140 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 37 329 фактов заболевания коронавирусной инфекцией, 34 705 пациентов вылечились, 548 человек скончались, 2076 — продолжают лечение в больницах особого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

В июле в Азербайджан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 была направлена группа специалистов из России и Турции.

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