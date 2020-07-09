Группа специалистов из России прибыла в Азербайджан для борьбы с COVID-19

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В Азербайджан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибыла группа специалистов из России и Турции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине Азербайджана.
Группа специалистов из России прибыла в Азербайджан для борьбы с COVID-19
  • AFP

«В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева оперативному штабу при кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области нового типа коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом оперативного штаба, обмениваются опытом в области мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19».

В оперштабе уточнили, что «члены научного совета по COVID-19 министерства здравоохранения Турции, а также высокоспециализированные врачи из России и Турции будут находиться в больницах особого режима, работать в сфере лечения и профилактики совместно с местными специалистами».

Ранее сообщалось, что группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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