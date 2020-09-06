Горняки в Днепропетровской области четвёртые сутки бастуют под землёй

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В украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области 29 горняков шахты «Октябрьская» четвёртые сутки отказываются выходить на поверхность, требуя повысить им зарплату.
Горняки в Днепропетровской области четвёртые сутки бастуют под землёй
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своём Facebook.

«Продолжается подземная акция протеста на шахте «Октябрьская» в городе Кривой Рог. Четвёртые сутки под землёй остаются 29 горняков», — написал он в своём Facebook.

По словам главы профсоюза, акция осложняется неблагоприятными условиями в шахте.

«Администрация предприятия исчезла — не выходит на связь», — отметил Волынец.

Ранее жёны украинских горняков перекрыли трассу во Львовской области.

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