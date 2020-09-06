Горняки в Днепропетровской области четвёртые сутки бастуют под землёй
- © Игорь Зарембо
- РИА Новости
Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своём Facebook.
«Продолжается подземная акция протеста на шахте «Октябрьская» в городе Кривой Рог. Четвёртые сутки под землёй остаются 29 горняков», — написал он в своём Facebook.
По словам главы профсоюза, акция осложняется неблагоприятными условиями в шахте.
«Администрация предприятия исчезла — не выходит на связь», — отметил Волынец.
Ранее жёны украинских горняков перекрыли трассу во Львовской области.