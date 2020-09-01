Жены украинских горняков перекрыли трассу во Львовской области

Жены и родственники горняков шахты «Надежда» перекрыли трассу во Львовской области Украины из-за долгов по зарплате шахтёров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Отмечается, что перекрытием дороги люди поддерживают горняков шахты, которые отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.

«Жены горняков шахты «Надежда», их родственники и неравнодушные местные жители в знак поддержки шахтёрской подземной акции протеста прямо сейчас перекрыли трассу неподалеку от Львова, возле посёлка Сопошин», — написал он.

Отмечается, что подземный протест шахтёров длится уже четвёртый день.

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