Жены украинских горняков перекрыли трассу во Львовской области

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Жены и родственники горняков шахты «Надежда» перекрыли трассу во Львовской области Украины из-за долгов по зарплате шахтёров.
Жены украинских горняков перекрыли трассу во Львовской области
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Отмечается, что перекрытием дороги люди поддерживают горняков шахты, которые отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.

«Жены горняков шахты «Надежда», их родственники и неравнодушные местные жители в знак поддержки шахтёрской подземной акции протеста прямо сейчас перекрыли трассу неподалеку от Львова, возле посёлка Сопошин», — написал он.

Отмечается, что подземный протест шахтёров длится уже четвёртый день.

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