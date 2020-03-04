На Украине рассказали о затратах на реформу угольной отрасли страны

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Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал, в какую сумму обойдётся реформа угольной отрасли страны.
На Украине рассказали о затратах на реформу угольной отрасли страны
  • ©menr.gov.ua

Как он заявил в интервью УНИАН, изменения в данной сфере будут стоить бюджету Украины до 15 млрд гривен.

«По нашей оценке, в целом реформа обойдётся в 14—15 млрд гривен», — сказал он.

При этом, по данным министра, на оплату труда шахтёров из этой суммы необходимо 6,6 млрд гривен.

Вместе с этим министр добавил, что «в среднесрочной или долгосрочной перспективе мир откажется от угольной отрасли».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства погасить долги по заработной плате шахтёрам в ближайшие два месяца.

В феврале премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.

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