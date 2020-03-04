На Украине рассказали о затратах на реформу угольной отрасли страны
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Как он заявил в интервью УНИАН, изменения в данной сфере будут стоить бюджету Украины до 15 млрд гривен.
«По нашей оценке, в целом реформа обойдётся в 14—15 млрд гривен», — сказал он.
При этом, по данным министра, на оплату труда шахтёров из этой суммы необходимо 6,6 млрд гривен.
Вместе с этим министр добавил, что «в среднесрочной или долгосрочной перспективе мир откажется от угольной отрасли».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства погасить долги по заработной плате шахтёрам в ближайшие два месяца.
В феврале премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.