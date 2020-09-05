Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла границу с Польшей и прибыла в Варшаву.

«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы совета.

Ранее в координационном совете белорусской оппозиции сообщили, что предпринимали попытки связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти Польши продолжают неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.