Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

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Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла границу с Польшей и прибыла в Варшаву.
Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу
  • Reuters

«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы совета.

Ранее в координационном совете белорусской оппозиции сообщили, что предпринимали попытки связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти Польши продолжают неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

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