В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России
- Reuters
«Конечно же, мы несколько раз делали попытки связаться с послом России в Беларуси. Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждём, мы готовы… нашу позицию объяснить», — цитирует РИА Новости Колесникову.
По её словам, попытки связаться с российским послом предпринимались по электронной почте.
«Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ», — рассказала она.
18 августа Колесникова сообщила, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико отправил письма послам России и ЕС с описанием видения ситуации в стране.