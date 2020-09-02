В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России

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Координационный совет белорусской оппозиции предпринимал попытки связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, но ответа на запросы пока не получил. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявила член КС Мария Колесникова.
В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России
  • Reuters

«Конечно же, мы несколько раз делали попытки связаться с послом России в Беларуси. Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждём, мы готовы… нашу позицию объяснить», — цитирует РИА Новости Колесникову.

По её словам, попытки связаться с российским послом предпринимались по электронной почте.

«Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ», — рассказала она.

18 августа Колесникова сообщила, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико отправил письма послам России и ЕС с описанием видения ситуации в стране.

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