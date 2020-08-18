Штаб Бабарико отправил послу России письмо по ситуации в Белоруссии

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Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико отправил письма послам России и ЕС с описанием видения ситуации в стране. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила глава штаба, член координационного совета Мария Колесникова.
Штаб Бабарико отправил послу России письмо по ситуации в Белоруссии
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб Бабарико, с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам — мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и Россию», — сказала она.

По её словам, штаб послал документ на имя посла России в Белоруссии.

«Нам сказали, что сообщение доставлено. E-mail», — пояснила она.

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти».

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал создание этого совета «попыткой захвата власти».

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Тихановской, отметила, что координационный совет не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём. 

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