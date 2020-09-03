Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

Власти Польши продолжают неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, оказывая на Минск давление и поддерживая оппозиционные силы, в том числе финансово. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Не только они, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживает, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», — сказала она на брифинге.

Кроме того, руководство Польши инициирует ужесточение санкций ЕС против Белоруссии, добавила она.

«Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства», — отметила Захарова.

27 августа временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».

Как стало известно 2 сентября, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.