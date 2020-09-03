Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии
- РИА Новости
«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Не только они, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживает, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», — сказала она на брифинге.
Кроме того, руководство Польши инициирует ужесточение санкций ЕС против Белоруссии, добавила она.
«Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства», — отметила Захарова.
27 августа временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».
Как стало известно 2 сентября, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.