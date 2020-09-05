В МВД Белоруссии заявили о задержании 41 человека в пятницу

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В МВД Белоруссии сообщили, что 4 сентября в республике был задержан 41 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, 21 человек ожидает рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.
В МВД Белоруссии заявили о задержании 41 человека в пятницу
  • РИА Новости

«Вчера, 4 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — сообщила в Telegram официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По её словам, во всех регионах страны состоялось 16 массовых мероприятий «в поддержку мира, безопасности и спокойствия», в них приняли участие около 1,5 тыс. человек.

«Общая численность участников 22 протестных акций в 13 населённых пунктах составила около 1 тыс. человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах», — добавила она.

4 сентября МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском государственном лингвистическом университете в рамках дел об административных правонарушениях.

Как заявил министр обороны республики Виктор Хренин, деструктивные силы при поддержке извне попытались неконституционным путём сменить власть в стране.

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