МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске
«Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса», — рассказала Чемоданова РИА Новости.
По её словам, она пока не может назвать точное число задержанных, но речь идёт о «паре человек».
В ведомстве отметили, что задержания проводили сотрудники милиции, а не ОМОН, как писали некоторые СМИ.
Там также подчеркнули, что они проходят исключительно по ранее выявленным правонарушениям.
Ранее сообщалось, что 2 сентября в ходе несанкционированных акций в Белоруссии были задержаны 24 человека.