МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске

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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила о задержаниях в Минском государственном лингвистическом университете в рамках дел об административных правонарушениях.

«Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса», — рассказала Чемоданова РИА Новости.

По её словам, она пока не может назвать точное число задержанных, но речь идёт о «паре человек».

В ведомстве отметили, что задержания проводили сотрудники милиции, а не ОМОН, как писали некоторые СМИ.

Там также подчеркнули, что они проходят исключительно по ранее выявленным правонарушениям.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в ходе несанкционированных акций в Белоруссии были задержаны 24 человека

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