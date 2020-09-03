МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 2 сентября

В Белоруссии 2 сентября в ходе несанкционированных акций были задержаны 24 человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что Москва озабочена задержаниями в Белоруссии российских журналистов.

При этом Лавров отметил, что в Минске каждый раз оперативно реагировали на запросы российской стороны и отпускали журналистов, в том числе тех, у кого не было аккредитации.