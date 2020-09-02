Лавров: Россия обеспокоена задержанием журналистов в Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что Москва озабочена задержаниями в Белоруссии российских журналистов.
Лавров: Россия обеспокоена задержанием журналистов в Белоруссии
  • Reuters

«Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе не самому такому аккуратному», — заявил глава МИД.

При этом Лавров отметил, что в Минске каждый раз оперативно реагировали на запросы российской стороны и отпускали журналистов, в том числе тех, у кого не было аккредитации.

По его словам, Россия продолжит отстаивать права журналистов, которые работают на основе законодательства страны, в которой находятся.

В свою очередь, Макей заявил, что Белоруссия выступает за то, чтобы журналисты могли осуществлять свою деятельность в рамках законодательства и международных правил. 

«Но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно или сознательно стремились вовлекать себя в противозаконные какие-то действия», — сказал глава МИД Белоруссии.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и Белоруссии.

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