Лавров оценил ситуацию с российскими журналистами в Белоруссии
- Reuters
Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.
«Необходимо нынешнюю ситуацию решать, исходя прежде всего из гуманных соображений. Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», — сказал Лавров.
В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас призвал белорусские власти немедленно освободить задержанных ранее в Белоруссии демонстрантов и журналистов.
Также Лавров сообщил, что ещё обсудит в ходе рабочего завтрака с Маасом задержание российских журналистов в Белоруссии.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.