В Белоруссии заявили о попытке неконституционной смены власти в стране

Деструктивные силы в Белоруссии при поддержке извне попытались неконституционным путём сменить власть в стране, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба оборонного ведомства.

Он отметил, что благодаря слаженным действиям органов госуправления государство удалось спасти от беззакония и произвола.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить охрану госграницы по всему периметру, чтобы не допустить прибытия из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

По его словам, «большие деньги поступают, и притом в открытую».