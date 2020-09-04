В Раде заявили о подготовке Киевом репрессий и арестов членов оппозиции

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Сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти готовят репрессии и аресты оппозиции в преддверии региональных выборов.
В Раде заявили о подготовке Киевом репрессий и арестов членов оппозиции
  • Reuters

По его словам, на фоне падающего рейтинга правящей украинской партии «Слуга народа» власти приняли решение об арестах членов оппозиции.

«Перед нами сейчас местные выборы, которые во многом определят жизнь нашей страны. То, что «зелёные» сейчас полностью проигрывают и что они идут к катастрофе, они уже знают... они готовят репрессии и аресты оппозиции», — сказал Рабинович.

Он также отметил, что правящая партия «срослась с радикалами», которые нападают на граждан и закрывают телеканалы на Украине.

«В Раду пришло письмо. До 10 сентября немедленно ответить на вопрос по (председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору. — RT) Медведчуку, Рабиновичу, (депутатах фракции Тарасу. — RT) Козаку, (Александру. — RT) Колтуновичу, (Ринату. — RT)  Кузьмину и (Татьяне. — RT) Плачковой, уголовное дело возбуждено», — сообщил Рабинович.

Он предупредил, что украинская власть готовит расследования и аресты, чтобы «нейтрализовать оппозицию».

В конце августа националисты обстреляли автобус со сторонниками общественного движения «Патриоты — За жизнь» на трассе Киев — Харьков.

Ранения получили два человека, десять подозреваемых были арестованы.

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