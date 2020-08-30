На Украине арестовали девять подозреваемых в обстреле автобуса
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Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.
«Согласно постановлению судьи Киевского районного суда Харькова, они будут находиться под стражей 60 суток без права внесения залога», — заявили в полиции.
Уточняется, что в суде ещё решается вопрос об избрании меры пресечения другим пяти соучастникам нападения.
27 августа депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». В регионе была введена полицейская операция «Сирена».
Позднее стало известно, что после нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек.