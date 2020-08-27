Два человека пострадали при обстреле автобуса под Харьковом

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Два человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела автобуса с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области.
Два человека пострадали при обстреле автобуса под Харьковом
  • © Илья Кива
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Об этом сообщило областное управление полиции.

По данным полиции, неизвестные заблокировали автобус в районе города Люботин и открыли по нему стрельбу из травматического оружия. 

Пострадавших доставили в больницу. В полиции уточнили, что нападавшие не захватывали заложников.

«В области введена в действие полицейская операция «Сирена», — заявили в полиции.

Информацию по факту произошедшего внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Хулиганство».

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь». Он также утверждал, что в результате произошедшего есть погибшие и заложники.

Полиция после этого сообщила, что устанавливает обстоятельства стрельбы в районе города Люботин Харьковской области.

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