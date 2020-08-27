Полиция проводит проверку после обстрела автобуса под Харьковом

Украинская полиция проводит проверку по факту обстрела автобуса с членами общественной организации «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области.

«Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в районе города Люботин», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Отмечается, что на месте стрельбы работает руководство региональной полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».

По его словам, в результате произошедшего есть погибшие.