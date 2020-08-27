После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек

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После нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек. Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции Украины.
После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек
  • © Стоп-кадр видео очевидца

«В настоящее время автомобили нападавших установлены, 14 человек задержаны. Следственные действия продолжаются», — заявили в полиции.

Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

По данным полиции, четыре человека доставлены в больницу, у одного из них сотрясение мозга, ещё у троих — ранения от резиновых пуль.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь». 

Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». В регионе была введена полицейская операция «Сирена».

Позже стало известно о задержании подозреваемых.

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