Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Группа подозреваемых в обстреле автобуса с членами общественного движения в Харьковской области задержана. Об этом в своём Facebook заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил он.

Геращенко рассказал подробности инцидента. По его словам, на трассе Харьков — Киев произошёл конфликт между сторонниками разных политических сил.

«В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму», — сообщил замминистра, уточнив, что погибших нет.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».

Он также утверждал, что в результате произошедшего есть погибшие и заложники.

Полиция позже опровергла сообщения о погибших и заложниках. В регионе была введена полицейская операция «Сирена».