В Белоруссии возбудили 23 дела об угрозах должностным лицам

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Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия должностным лицам. Об этом сообщили в белорусском МВД.
В Белоруссии возбудили 23 дела об угрозах должностным лицам
  • Reuters

«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», — сообщило ведомство в Telegram.

В МВД подчеркнули, что анонимность распространения угроз «не является препятствием на пути установления лиц, причастных к данному преступлению».

«На сегодня у правоохранителей достаточно для этого средств и ресурсов. Проведённый анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей — это молодёжь, которая до выборов политикой не интересовалась», — добавили там.

Ранее СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам.

Также в Брестской области следователи возбудили уголовные дела по факту угроз депутатам расправой.

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