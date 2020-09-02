СК Белоруссии возбудил дела из-за угроз депутатам расправой
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«В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
По данным следствия, в текстах сообщений указывались имена близких депутатов, такие случаи также были зафиксированы в отношении депутатов в Дрогичине, Столине и Пинске.
По всем фактам возбуждены дела по статье «Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».
Ранее СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам.