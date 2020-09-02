СК Белоруссии возбудил дела из-за угроз депутатам расправой

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В Брестской области Белоруссии следователи возбудили уголовные дела по факту угроз депутатам расправой. Об этом информирует местное управление СК Белоруссии.
СК Белоруссии возбудил дела из-за угроз депутатам расправой
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным следствия, в текстах сообщений указывались имена близких депутатов, такие случаи также были зафиксированы в отношении депутатов в Дрогичине, Столине и Пинске.

По всем фактам возбуждены дела по статье «Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».

Ранее СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам.

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