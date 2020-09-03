Украина призвала Белоруссию «не искать врагов там, где их нет»
- Pixabay
«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнёров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в сообщении министерства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся около 200 натренированных экстремистов с Украины.
В МИД Украины, комментируя слова Лаврова, отметили, что украинская сторона не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии.