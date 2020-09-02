Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что на территории Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.

«По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал он.

Лавров добавил, что спецслужбы должны заниматься этим более предметно.

Министр добавил, что российские и белорусские спецслужбы находятся в контакте друг с другом.

Также глава МИД России заявил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и Белоруссии.