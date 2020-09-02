Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины
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«По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал он.
Лавров добавил, что спецслужбы должны заниматься этим более предметно.
Министр добавил, что российские и белорусские спецслужбы находятся в контакте друг с другом.
Также глава МИД России заявил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и Белоруссии.