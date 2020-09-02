В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии. Об этом министр написал в своём Facebook.

Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.

Кулеба заявил, что такая информация является «плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные» Лаврову.

«Украина не вела, не ведёт, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», — сказал Кулеба.

Ранее Лавров заявил, что порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии.