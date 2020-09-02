В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии. Об этом министр написал в своём Facebook.
В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации. 

Кулеба заявил, что такая информация является «плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные» Лаврову.

«Украина не вела, не ведёт, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», — сказал Кулеба.

Ранее Лавров заявил, что порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить