Нарышкин ответил на вопрос об украинских экстремистах и Белоруссии

Украинские экстремисты стремятся «перенести пожар» в Белоруссию, это у них не получится. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Таким образом, как передаёт РИА Новости, он ответил на вопрос, как Россия реагирует на сообщения об украинских экстремистах в Белоруссии.

«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», — сказал директор СВР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.

В МИД Украины, комментируя слова Лаврова, отметили, что украинская сторона не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии.