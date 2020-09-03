Нарышкин ответил на вопрос об украинских экстремистах и Белоруссии
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
Таким образом, как передаёт РИА Новости, он ответил на вопрос, как Россия реагирует на сообщения об украинских экстремистах в Белоруссии.
«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», — сказал директор СВР.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.
В МИД Украины, комментируя слова Лаврова, отметили, что украинская сторона не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии.