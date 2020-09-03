Нарышкин ответил на вопрос об украинских экстремистах и Белоруссии

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Украинские экстремисты стремятся «перенести пожар» в Белоруссию, это у них не получится. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин ответил на вопрос об украинских экстремистах и Белоруссии
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Таким образом, как передаёт РИА Новости, он ответил на вопрос, как Россия реагирует на сообщения об украинских экстремистах в Белоруссии.

«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», — сказал директор СВР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.

В МИД Украины, комментируя слова Лаврова, отметили, что украинская сторона не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии.

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