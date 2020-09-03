Лукашенко рассказал о ситуации у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал о ситуации у границ Белоруссии.

«Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что «для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, — и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолётов F-16».

«Мы развернули практически половину нашей белорусской армии», — заявил белорусский президент.

Он сообщил, что «фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей».

«И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат», — добавил Лукашенко.

В конце августа Лукашенко заявил, что НАТО перебросило к границе республики 18 американских истребителей F-16.

Он отметил, что на территории Польши и Литвы происходит «серьёзное шевеление войск НАТО».