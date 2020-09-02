Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своём здоровье

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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что самая тяжёлая стадия заболевания коронавирусом позади и она постепенно возвращается к нормальной жизни.

«Почти две недели борьбы с тяжёлой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня наконец кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления ещё далеко, теперь уже можно шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что Тимошенко проходит курс интенсивной терапии в рамках лечения от коронавирусной инфекции.

23 августа стало известно, что Тимошенко заболела коронавирусом, её состояние оценивалось как тяжёлое.

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