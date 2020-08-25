Заболевшая COVID-19 Тимошенко получает курс интенсивной терапии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, проходит курс интенсивной терапии.

«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остаётся тяжёлым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID», — написала в Facebook её пресс-секретарь Марина Сорока.

23 августа стало известно, что Тимошенко заболела коронавирусом, её состояние тяжёлое.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины.