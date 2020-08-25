Заболевшая COVID-19 Тимошенко получает курс интенсивной терапии

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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, проходит курс интенсивной терапии.
Заболевшая COVID-19 Тимошенко получает курс интенсивной терапии
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«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остаётся тяжёлым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID», — написала в Facebook её пресс-секретарь Марина Сорока.

23 августа стало известно, что Тимошенко заболела коронавирусом, её состояние тяжёлое.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины.

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