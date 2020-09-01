Эксперты ООН заявили о случаях пыток задержанных в Белоруссии

Эксперты ООН заявили о 450 подтверждённых документами случаях пыток и жестокого обращения с задержанными на акциях протеста в Белоруссии после президентских выборов в республике.

«Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишёнными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам», — говорится в сообщении управления верховного комиссара по правам человека.

В ООН отметили, что эксперты получили сообщения о «насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие». В организации призвали власти Белоруссии расследовать случаи насилия, а также «привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсации жертвам и их семьям».

В сообщении приводится список экспертов, среди которых, в частности, спецдокладчик по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения и наказания Нильс Мельцер.

12 августа верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала белорусские власти освободить всех задержанных во время протестов и провести независимое расследование нарушений прав человека.

17 августа белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников беспорядков.