Эксперты ООН заявили о случаях пыток задержанных в Белоруссии
- Reuters
«Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишёнными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам», — говорится в сообщении управления верховного комиссара по правам человека.
В ООН отметили, что эксперты получили сообщения о «насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие». В организации призвали власти Белоруссии расследовать случаи насилия, а также «привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсации жертвам и их семьям».
В сообщении приводится список экспертов, среди которых, в частности, спецдокладчик по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения и наказания Нильс Мельцер.
12 августа верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала белорусские власти освободить всех задержанных во время протестов и провести независимое расследование нарушений прав человека.
17 августа белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников беспорядков.