Лукашенко пообещал отвечать на провокации «соответствующим образом»

Силовики в Белоруссии будут отвечать на провокации «соответствующим образом». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с работниками МЗКТ.

По его словам, многие задержанные участники беспорядков в стране целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, передаёт БЕЛТА.

«Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: «Уходи!» — сказал глава государства.

Он напомнил, что «поручил разобраться с каждым фактом».

Лукашенко подчеркнул, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников беспорядков.

«На провокации будем отвечать соответствующим образом… Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьёте в спину на автомобиле», — добавил он.

Ранее Лукашенко также заявил, что в Белоруссии уже проведены выборы президента и других не будет.