Аксёнов прокомментировал отказ украинских школ от русского языка

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал переход русскоязычных школ на Украине на преподавание на украинском языке.
Аксёнов прокомментировал отказ украинских школ от русского языка
  • РИА Новости

«В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушёл Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушёл Донбасс», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Аксёнов добавил, что «тупая русофобия киевского режима» рано или поздно «разнесёт Украину вдребезги».

В начале августа бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».

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