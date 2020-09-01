Аксёнов прокомментировал отказ украинских школ от русского языка
- РИА Новости
«В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушёл Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушёл Донбасс», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».
Аксёнов добавил, что «тупая русофобия киевского режима» рано или поздно «разнесёт Украину вдребезги».
В начале августа бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».