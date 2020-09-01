Аксёнов прокомментировал отказ украинских школ от русского языка

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал переход русскоязычных школ на Украине на преподавание на украинском языке.

«В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушёл Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушёл Донбасс», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Аксёнов добавил, что «тупая русофобия киевского режима» рано или поздно «разнесёт Украину вдребезги».

В начале августа бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».