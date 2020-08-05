Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население «паковать манатки»

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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население «паковать манатки»
  • РИА Новости

«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — цитирует её РИА Новости.

По мнению Фарион, термин «русскоязычное население» является бытовым штампом, а те, кто себя к нему относит, — «нытики и маргиналы».

Она также отметила, что русскоговорящим украинцам не хватило 30 лет для «украинизации».

«Может, им ещё десять надо, как тому Моисею, что ходил по пустыне (говорят, нефть искал), чтобы они наконец осознали?» — добавила Фарион.

По словам экс-депутата Рады, «каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей (президента России Владимира. — RT) Путина».

«Они своим языком нас расстреливают», — заключила она.

В апреле 2019 года Фарион назвала русскоязычных граждан страны «рабами» и «оккупантами».

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