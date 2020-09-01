Экс-премьер Украины нашёл работу в ответвлении Атлантического совета США

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился работать в структуру, которая является ответвлением Атлантического совета США.

Как сообщает «СТРАНА.ua», речь идёт об организации Eurasia Center.

По данным издания, структура уже опубликовала соответствующий пост на своей странице в Twitter.

«Атлантический совет Eurasia Center имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам как новый заслуженный сотрудник», — говорится в заявлении.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о халатности против должностных лиц правительства Гончарука.

4 марта Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина.