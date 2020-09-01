Экс-премьер Украины нашёл работу в ответвлении Атлантического совета США

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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился работать в структуру, которая является ответвлением Атлантического совета США.
Экс-премьер Украины нашёл работу в ответвлении Атлантического совета США
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Как сообщает «СТРАНА.ua», речь идёт об организации Eurasia Center.

По данным издания, структура уже опубликовала соответствующий пост на своей странице в Twitter.

«Атлантический совет Eurasia Center имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам как новый заслуженный сотрудник», — говорится в заявлении.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о халатности против должностных лиц правительства Гончарука.

4 марта Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. 

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